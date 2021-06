Argentina's Defensa y Justicia players celebrate after scoring against Brazil's Vasco during their closed-door Copa Sudamericana round before the quarterfinals football match at the Sao Januario stadium in Rio de Janeiro, Brazil, on December 3, 2020. (Photo by Bruna Prado / various sources / AFP) AFP

Por Venê Casagrande

Publicado 01/06/2021 20:44

O adversário do Flamengo nas oitavas de final da Libertadores está definido: Defensa y Justicia. O time argentino é comandado pelo técnico Sebastián Becacece, ex-comandante do Racing, clube que eliminou o Rubro-Negro no torneio na temporada 2020.

Os dois clubes irão se enfrentar em julho, mas ainda não tem data definida. O Defensa não vive um bom momento e venceu apenas um jogo em maio dos seis disputados:

Publicidade

Defensa 0 x 1 Unión Santa Fé

Defensa 1 x 2 Palmeiras

Tucuman 5 x 0 Defensa

Universitário 1 x 1 Defensa

Palmeiras 3 x 4 Defensa

Defensa 1 x 1 Del Valle

A reportagem do Jornal O Dia conversou com jornalistas argentinos para saber mais detalhes do adversário do Flamengo na Libertadores. Alexis, da ESPN da Argentina, contou detalhes sobre o time comandando por Becacece:

Publicidade

"É uma equipe muito intensa, que vem com um projeto de longo prazo. Essa é a maior força, dinâmica, equipe intensa, ele tenta jogar igual em todos os lugares (ele dificultou muito o Palmeiras na final da Copa das Copas e na fase de grupos porque sempre o atacou). Às vezes ele joga com uma linha de trê ou outras com quatro. Ele geralmente gira o esquema, mas geralmente sempre joga com três avançados e ataca bastante pelos lados. Quem mais se destaca é Braian Romero. Ele é um artilheiro."



O presidente do Defensa y Justicia, Julio Lemme, deu entrevista à imprensa argentina e revelou detalhes sobre as finanças do clube. Lemme estimou que o clube gasta 100 mil dólares (cerca de R$ 514 mil na cotação atual) com salários por mês. Em comparação, o Flamengo divulgou recentemente que a folha de seu departamento de futebol foi de R$ 16,6 milhões em 2020.



"Ninguém disse que gastando muito dinheiro você é campeão. Às vezes é muito mais fácil equivocar-se com dinheiro do que sem dinheiro, porque você sabe que, quando se tem o justo para gastar, vai comprar o que necessita, sem gastar mais. Nós gastamos o que podemos e, se dá, guardamos para o mês que vem. Sempre tivemos esta forma de nos manejar, e as coisas não saíram tão mal", disse Lemme, em entrevista à Rádio Oriental, em março de 2021.

Publicidade

ROGÉRIO CENI x BECACECE:

Em 2017, Rogério Ceni comandava o São Paulo e Beccacece estava pelo mesmo Defensa y Justicia, e o argentino levou a melhor na Libertadores:

Publicidade

2017

Defensa 0 X 0 SP

SP 1 X 1 Defensa

Em 2020, Becacece voltou a se dar melhor em cima do Rogério Ceni. O técnico argentino, pelo Racing, conseguiu eliminar o Flamengo nas oitavas de final da Libertadores 2020:



2020

Racing 1 X 1 Flamengo

Flamengo 1 X 1 Racing



* Rogério Ceni, nas duas ocasiões, estava no time considerado melhor e favorito, mas saiu de campo eliminado.