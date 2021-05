Flamengo X Palmeitas se enfrentam no estádio do Maracanã pela 1 rodada do Campeonato Brasileiro. Na foto o técnico do FLamengo Rogério Ceni Daniel Castelo Branco

Por Venê Casagrande

Publicado 30/05/2021 19:29

O técnico Rogério Ceni, antes de a bola rolar para Flamengo x Palmeiras neste domingo, jogo em que o Rubro-Negro venceu por 1 a 0, reclamou com o presidente Rodolfo Landim, que estava na arquibancada, localizada atrás do banco de reservas, que o gramado do Maracanã não havia sido molhado.

Após a partida, na entrevista coletiva, Ceni foi questionado sobre o estado do terreno. O treinador poupou palavras para reclamar do campo do estádio.

"Deu uma piorada grande. A situação começa a ficar difícil, pois a bola quica demais. O gramado, além de cheio de buraco, não estava molhado. Não sei o motivo, mas ainda bem que choveu."

Segundo apurou a reportagem, o Flamengo estuda e trabalha nos bastidores para levar jogo para Mané Garrincha, em Brasília. A diretoria tem discutido a ideia internamente e planeja como fazer. As conversas com a concessionária que administra o estádio já começaram, mas depende também de autorização da CBF.

A ideia já havia sido debatida na final do Campeonato Carioca, mas, na ocasião, como o Fluminense, rival na decisão, foi contra, e a diretoria desistiu. Agora, com mais tempo para planejar, a chance é grande de a ideia sair do papel.