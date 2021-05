Barreto entrou na mira do Botafogo Divulgação

Por Venê Casagrande

Publicado 30/05/2021 22:33

O Botafogo encaminhou mais uma contratação para a disputa da Série B 2021. Trata-se do volante Barreto, que estava na Ponte Preta e que pertence ao Criciúma. O jogador chega ao Rio de Janeiro nesta segunda-feira para realizar exames médicos e, se aprovado, assina contrato válido até dezembro, com opção de compra.

Barreto tem 25 anos e disputou a Série B do Brasileiro de 2019 pelo Bragantino, participando da campanha de acesso do clube do interior paulista à elite. Ele também já atuou pela Chapecoense, em 2018.