Ex-Flamengo, Lucas Paquetá marcou o sexto gol pelo Lyon e foi peça-chave na classificação contra o Red Star AFP

Por O Dia

Publicado 30/05/2021 18:58

Rio - Dirigente do Lyon, Juninho Pernambucano rasgou elogios ao meia Lucas Paquetá, ex-Flamengo. Em entrevista ao site "Globo Esporte", o ídolo do Vasco revelou os motivos que o fizeram apostar no jogador e exaltou sua entrega.

"Eu falei para ele: "Conheci você assim em vários jogos que te vi, e a sua capacidade coletiva me chamou atenção. Quando você perde a bola, é muito competitivo". "Aqui tem muitos brasileiros, se você quiser vir, venha". E ele precisava de atenção e confiança. Foi isso que a gente deu a ele. Chegou aqui e parecia que estava em casa", declarou.



"Ele é completo. Faz gol, dá passe, tem força, marca, recupera e ainda é alto", exaltou Juninho.

As boas atuações de Paquetá pelo Lyon o levaram de volta à seleção brasileira. O meia estará à disposição de Tite nos dois próximos jogos das Eliminatórias.