Flamengo X Palmeitas se enfrentam no estádio do Maracanã pela 1 rodada do Campeonato Brasileiro. O atacante Pedro comemora seu gol em cima do Palmeiras Daniel Castelo Branco

Por O Dia

Publicado 30/05/2021 18:38 | Atualizado 30/05/2021 18:39

O Flamengo venceu o Palmeiras pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro e bateu um rival direto na briga pelo título da competição. A vitória foi por 1 a 0, com gol de Pedro, após linda jogada de Bruno Henrique, que vinha recebendo críticas de alguns torcedores.

Após a partida, Bruno Henrique concedeu entrevista na beira do campo e falou sobre a assistência para Pedro e o momento do Flamengo na temporada 2021.

"Fico muito feliz pela partida. Sempre que tem a oportunidade de mostrar, estou ali para poder mostrar o motivo de vestir essa camisa. Às vezes as coisas não acontecem da forma que a gente quer. Não é por falta de empenho e nem de trabalho. Todo mundo erra e eu erro também. Mas sempre busco acertar. No que depender de mim eu quero acertar tudo. Fico feliz pela assistência. Foi uma jogada que é característica minha, em profundidade e velocidade. Consegui ganhar de dois marcadores do Palmeiras, vi o Pedro entrando e consegui colocar a bola no ponto certo para dar essa assistência.

"A gente não tem que ter peso (de estreia), não. Isso daqui (emblema com a taça do Brasileirão) foi por merecimento nesses dois anos. E esse ano a gente vai entrar novamente querendo ganhar mais um título."

Agora, os convocados Pedro, Gerson, Everton Ribeiro, Gabigol, Isla e Arrascaeta se apresentam às respectivas Seleções, e o Flamengo terá dez dias para se preparar para o primeiro duelo com o Coritiba na Copa do Brasil.