Flamengo X Palmeitas se enfrentam no estádio do Maracanã pela 1 rodada do Campeonato Brasileiro. O atacante Pedro comemora seu gol em cima do Palmeiras Daniel Castelo Branco

Por O Dia

Publicado 31/05/2021 11:13

Rio - O Flamengo terá cinco desfalques por conta das convocações da seleção brasileira. Rubro-Negro terá representantes tanto na principal, como na olímpica. Entre eles está o atacante Pedro, autor do gol da vitória na partida do último domingo, contra o Palmeiras. Durante uma live promovida pelo lateral-esquerdo Renê, Filipe Luís comentou sobre a convocação do camisa 21 e, em tom de brincadeira, disse que vai torcer para o artilheiro não atuar com a amarelinha para não prejudicar o Rubro-Negro.

“Escuta, estou torcendo para você não jogar nenhum minuto na seleção, mas que você se divirta, treine bem. É para você se cuidar para nós aqui, né? No Mengão. Tá bom? Tamo junto. Beijo grande!”

Publicidade

O Filipe Luis na live do Renê cara kkkkkkkkkkkkk errado ele não tá pic.twitter.com/oPOjzNSudU — (@josuealmeida0) May 31, 2021

Pedro e Gerson foram convocados por André Jardine para disputar os dois amistosos de preparação para Tóquio com a seleção olímpica. Assim que todos se apresentarem, a delegação embarca para Belgrado, na Sérvia, onde disputarão jogos contra Cabo Verde, dia 05 de junho, e Sérvia Sub-24, dia 08.