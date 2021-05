Bruno Henrique cumprimenta Jorge Jesus após fazer gol Alexandre Vidal/Flamengo

Por O Dia

Publicado 30/05/2021 16:06

Rio - Quase um ano após sua saída, Jorge Jesus ainda deixa saudades no Flamengo. Em entrevista ao "Esporte Espetacular", a dupla Bruno Henrique e Gabigol relembrou a boa relação com o treinador e falou sobre a parceria com o português.

"A gente tem uma relação muito boa, sempre que pode a gente consegue se encontrar. Temos que ter essa união, não só dentro de campo, mas fora também. As coisas não dão certo à toa, eu e Gabi sempre que dá estamos juntos, é festa, aniversário, jantar…", disse Bruno Henrique.

"Como ‘filho’ (de Jorge Jesus), eu era o que mais tinha carinho, mas era também o que mais apanhava. Então, a gente sempre brincava, e eu sentia que quando ele chegou, a gente conhece muitas pessoas europeias, e ele era muito frio, ele não gostava de dar abraço, de conversar muito sobre outras coisas, e eu sentia que ele precisava conviver com a gente, não só como treinador, mas também como pessoa, como ser humano. Ele realmente é uma pessoa amável e a gente sente muita saudade dele", completou Gabi.

Sob o comando de Jorge Jesus, o Flamengo conquistou o Brasileirão de 2019, a Libertadores, a Recopa, a Supercopa do Brasil e o Campeonato Carioca.