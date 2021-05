Flamengo x Palmeiras Cesar Greco / Palmeiras

Por O Dia

Publicado 30/05/2021 15:02

O Flamengo e o Palmeiras estão escalados para o duelo deste domingo no Maracanã, às 16h, pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro. No lado rubro-negro, Rogério Ceni não poderá contar com Gabigol, com indisposição. O atacante será substituído por Pedro.

Veja abaixo a escalação das duas equipes:

Flamengo: Diego Alves; Isla, Arão, Rodrigo Caio e Filipe Luís; Diego, Gerson, Arrascaeta e Everton Ribeiro; Bruno Henrique e Pedro

Palmeiras: Weverton; Luan, Gustavo Gómez e Alan Empereur; Gabriel Menino, Felipe Melo, Patrick de Paula, Raphael Veiga e Viña; Rony e Luiz Adriano.