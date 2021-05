Flamengo X Palmeitas se enfrentam no estádio do Maracanã pela 1 rodada do Campeonato Brasileiro Daniel Castelo Branco

Por O Dia

Publicado 30/05/2021 17:58

O Flamengo e o Palmeiras promoveram um grande jogo no Maracanã, com inúmeros lances de perigo e fortes emoções. Mas quem saiu feliz foi o time rubro-negro, que bateu o rival por 1 a 0, com gol de Pedro, no segundo tempo, após linda jogada de Bruno Henrique pela esquerda.

O primeiro tempo foi digno de um duelo de dois times que vão brigar por títulos na temporada 2021, mesmo com o gramado do Maracanã em péssimo estado. Os visitantes, na estratégia de sair no contra-ataque, usando a velocidade de Rony, foi o time mais perigo nos 45 minutos iniciais. Aos 17, o Alviverde quase abriu o placar. Raphael Veiga fez belo lançamento para Rony na ponta direita. O atacante levantou a cabeça e cruzou rasteiro para Luiz Adriano, na pequena área, chegar livre e chutar de perna esquerda. A bola bateu pé direito de Diego Alves e saiu pela linha de fundo em escanteio.

O Flamengo respondeu aos 24. Arrascaeta tocou para Bruno Henrique no bico da grande área pela esquerda. O atacante dominou, puxou a bola para o pé direito e rolou para Arrascaeta. O uruguaio bateu com a parte externa do pé e foi à esquerda de Weverton, que defendeu sem dar rebote. No lance seguinte, o Palmeiras devolveu na mesma moeda. Raphael Veiga recebeu de Viña na ponta esquerda e bateu cruzado. A bola pareceu que ia para fora, mas Diego Alves se esticou todo e tocou com as pontas dos dedos para mandar a bola para escanteio.

Os palmeirenses até conseguiram abrir o placar, aos 29 minutos, mas não valeu. Gabriel Menino recebeu na direita pela grande área, puxou para a canhota e bateu cruzado. Ela chegou até Rony, que estava impedido e tocou livre para o gol. Aos 36, Diego Alves voltou a salvar o Flamengo. Luiz Adriano recebeu no campo de defesa e deu bonito passe em profundidade para Rony. O atacante disparou, dominou e tirou de Gerson. Ele ajeitou o corpo e bate com o pé direito, mas obrigou o camisa 1 rubro-negro a fazer grande defesa.

O segundo tempo começou da mesma forma que terminou a etapa inicial: muito movimentado. E logo no primeiro tempo, o Flamengo quase balançou a rede. Arrascaeta fez o lançamento por cima para Bruno Henrique, a bola desviou em Viña e o atacante do Flamengo ainda conseguiu finalizar, mas a bola foi para fora.

Aos cinco minutos, Bruno Henrique voltou a levar perigo a Weverton. Gerson puxou o ataque para o Flamengo e tocou na esquerda para Bruno Henrique. O atacante puxou a bola para a perna direita e bateu cruzado. A bola quica antes de chegar ao palmeirense, mas o goleiro fez a defesa e manda para escanteio.

Aos 24 minutos, Weverton promoveu um milagre e salvou o Palmeiras mais uma vez. Arrascaeta cobrou falta na segunda trave, Rodrigo Caio chegou bonito, de peixinho, para cabecear e obrigou o arqueiro do Palmeiras a fazer uma defesa absurda, em cima da linha. No rebote, Arão, caído, chutou fraco, a bola bateu em Gustavo Gómez e ficou com o goleiro. Um lance impressionante.

Porém, aos 29, não teve ninguém que desse jeito. Bruno Henrique foi lançado na esquerda, usou a velocidade, passou por dois marcadores, fez linda jogada e chegou à linha de fundo. O camisa 27 cruzou na medida para Pedro, que só empurrou de carrinho para dentro das redes.

Depois do gol, o Flamengo teve chance de ampliar o marcador. Rodrigo Caio avançou como elemento surpresa e deixou dois jogadores para trás. O zagueiro levantou a cabeça e tocou para Bruno Henrique, que invadiu a área, segurou para o pé direito e tocou para Arrascaeta. O uruguaio dominou, foi pressionado e tocou para Vitinho, que chutou de esquerda, mas sem força e no meio do gol. Weverton defendeu tranquilamente.

O Palmeiras, atrás no placar, tentava na base da raça empatar o jogo e teve a última chance aos 48. Victor Luís recebeu na ponta esquerda e cruzou para Rony, que cabeceou buscando o contrapé de Diego Alves, mas a bola vai para fora. Instantes depois, o árbitro Anderson Daronco apitou o fim de jogo, e o Flamengo conseguiu iniciar o Brasileirão com o pé direito.