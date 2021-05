Flamengo x Volta Redonda - 08-05-2021 - Foto - Alexandre Vidal Alexandre Vidal / Flamengo

Por Venê Casagrande

Publicado 31/05/2021 12:09 | Atualizado 31/05/2021 12:34

Rio - Com a iminência da Copa América no Brasil, após a Conmebol suspender a competição na Argentina, o Flamengo deseja a paralisação do Campeonato Brasileiro.

O clube também se preocupa com as condições do gramado do Maracanã, que será o palco da final do torneio Sul-Americano.



As sedes do torneio serão: Rio de Janeiro, Brasília, Recife, Natal e São Paulo.

"A Copa América será disputada no Brasil! As datas de início e término do torneio são confirmadas. Os locais e os jogos serão informados pela CONMEBOL nas próximas horas. O torneio de seleções mais antigo do mundo vai fazer vibrar todo o continente!", publicou a entidade.