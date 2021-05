Alberto Valentim Daniel Castelo Branco / Agencia O Dia

Por O Dia

Publicado 30/05/2021 18:15

Rio - O técnico Alberto Valentim se manifestou pela primeira vez após ser demitido do Cuiabá ao empatar em 2 a 2 com o Juventude, na estreia do Brasileirão. Em uma publicação no Instagram, o treinador negou que tenha sido desligado do clube por algum desentendimento com diretoria ou jogadores.

"Não houve, a despeito do que vem sendo publicado, nenhum tipo de desentendimento entre algum atleta do time e eu. Jogadores esses que sempre nos ajudaram a fazer o melhor todos os dias e que demonstraram muita tristeza com minha saída", disse Valentim.



"Lamento muito a falta de respeito com minha família e esposa, com quem me acompanha e gosta de mim, e quem sabe da seriedade do meu trabalho",completou.

Alberto Valentim foi demitido sem sofrer nenhuma derrota no comando do Cuiabá. Foram 10 jogos a frente do Dourado, com sete vitórias e três empates.