Rio - O Fluminense não poderá contar com Cazares nos próximos jogos.Em entrevista coletiva após o empate com o São Paulo, o técnico Roger Machado revelou que o meia será convocado para disputar a Copa América com a seleção equatoriana. A lista oficial sai neste domingo.

"Tenho optado pelo Cazares nos últimos jogos no lugar do Paulo (Ganso), mas agora mesmo o Cazares vai ficar 40 dias longe com a Seleção (equatoriana). O Paulo vira a nossa opção imediata", disse o treinador.

Caso a convocação se concretize, Cazares desfalcará o Fluminense nas próximas rodadas do Brasileirão. O meia já não poderia atuar na Copa do Brasil, uma vez que já defendeu o Corinthians.