Por O Dia

Publicado 29/05/2021 20:16

O Fluminense e o São Paulo estão escalados para se enfrentarem neste sábado, no Morumbi, às 21h, pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro 2021, no Morumbi.

O Tricolor carioca vai a campo com Marcos Felipe, Samuel Xavier, Nino, Luccas Claro e Egídio; Martinelli, Yago e Nenê; Caio Paulista, Gabriel Teixeira e Abel Hernández. Já o time paulista vai com Volpi; Bruno Alves, Miranda e Léo; Igor Vinicius, Luan, Liziero, Gabriel Sara e Reinaldo; Igor Gomes e Pablo.

O principal desfalque do Fluminense é Fred, que apresentou uma indisposição. Roger Machado, portanto, optou por Abel Fernandez em seu lugar.