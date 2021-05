São Paulo, SP - Brasil - 29/05/2021 - Morumbi - Nino e Luccas Claro Campeonato Brasileiro. 1ª Rodada. Jogo Fluminense x São Paulo. FOTO DE MAILSON SANTANA/FLUMINENSE FC IMPORTANTE: Imagem destinada a uso institucional e divulgação, seu uso comercial está vetado incondicionalmente por seu autor e o Fluminense Football Club. IMPORTANT: Image intended for institutional use and distribution. Commercial use is prohibited unconditionally by its author and Fluminense Football Club. IMPORTANTE: Imágen para uso solamente institucional y distribuición. El uso comercial es prohibido por su autor y por el Fluminense Football Club. Mailson Santana/Fluminense FC

Por O Dia

Publicado 29/05/2021 22:58

O Fluminense visitou o São Paulo no Morumbi e estreou com empate sem gols no Campeonato Brasileiro. Apesar do resultado, o Tricolor carioca deixou uma boa impressão e, mesmo sem Fred, conseguiu ser o melhor em campo nas duas etapas e esteve mais perto de vencer o duelo do que os rivais paulistas.

O primeiro tempo começou com as duas equipes fazendo um bom jogo, com a estratégia ofensiva. O Fluminense, mais organizado, conseguia levar mais perigo ao gol adversário, principalmente pelo lado esquerdo, com Egídio. Aos três minutos, o Tricolor carioca quase abriu o placar. Egídio recebeu na esquerda do campo de defesa, levantou a cabeça e deu belo passe em profundidade para Abel Hernández. O camisa 32 adiantou a bola e encheu o pé, para bonita defesa de Volpi, que mandou para escanteio.

Aos 24 minutos, o Fluminense teve a melhor oportunidade de abrir o placar, mas desperdiçou. Igor Vinícius derruba Abel Hernández dentro da área. O lance, novamente, saiu dos pés de Egídio, que virou o jogo para Caio Paulista. Ele avançou e tocou para Abel Hernández dentro da área, e o árbitro assinalou a falta, confirmada pelo pelo VAR.

Nenê pediu a bola para bater e sofreu com "catimba" e "cera" de Volpi e Miranda, que fizeram de tudo para tirar a concentração do meia e conseguiram, pois o jogador do Fluminense bateu mal, fraco, e o goleiro do São Paulo espalmou e salvou a sua equipe. Depois disso, o jogo caiu o nível, tendo mais lances de reclamações e jogadas duras no meio de campo e sem grandes emoções.

Na segunda etapa, o Fluminense continuou sendo o melhor campo, apesar de Egidio ter protagonizado cena patética aos oito minutos. O lateral-esquerdo tentou dar um chutão para frente, mas espirrou o taco e pegou mal demais. Para o sossego dele, a bola ficou com Marcos Felipe.

Até os quinze minutos da segunda etapa, os números ilustravam bem a diferença das duas equipes em campo: Fluminense havia dado oito finalizações e o São Paulo apenas uma. Durante a etapa final, Roger Machado e Crespo fizeram mudanças em suas respectivas equipes, mas nada adiantou, e o nível do jogo continuou ruim.

Apesar de muito esforço, mas com pouca qualidade técnica, São Paulo e Fluminense ficaram no 0 a 0 e não conseguiram mexer no placar. O Tricolor paulista volta a campo na terça-feira (1) para pegar o 4 de Julho, do Piauí, pela Copa do Brasil. Pela mesma competição, os cariocas encaram o Bragantino na quarta-feira (2).