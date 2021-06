Rio de Janeiro - RJ - 08/07/2020 - Futebol - Campeonato Carioca 2020 - Jogo valido pela final da Taça Rio - Fluminense x Flamengo, Estadio Mario Filho, Maracana, zona norte do Rio - na foto, Gerson lamenta chance perdida - Foto Reginaldo Pimenta / Agencia O Dia Reginaldo Pimenta / Agencia O Dia

Por Venê Casagrande

Publicado 01/06/2021 14:27

O Flamengo e o Olympique de Marselha avançaram mais uma casa nesta terça-feira para sacramentar a negociação por Gerson. Os dois clubes trocaram a minuta de contrato que será assinada quando a transação for finalizada.

O documento, que é uma espécie de rascunho do contrato, será analisado pelo departamento jurídico das duas equipes e, se for aprovado, a negociação será fechada, e o Flamengo irá acertar a venda de Gerson ao time francês.

Os valores da transação estão sendo mantidos em sigilo, mas o Flamengo receberá cerca de 23 milhões de euros, em torno de 145 milhões de reais, parcelados, além de ter direito a um montante no futuro, caso o volante bata metas estabelecidas em contrato, como atuar em um determinado número de partidas no ano, ser convocado para Seleção, classificação à Liga dos Campeões e títulos.

Em relação ao contrato de Gerson com o Olympique, a base salarial está acertada (três vez mais do que o jogador recebe atualmente no Flamengo) e tempo de contrato válido por cinco temporadas. O volante está a serviço da seleção olímpica enquanto o seu pai, Seu Marcão, o representa nas conversas entre as duas equipes.

Gerson chegou ao Flamengo no meio de 2019 após passagens por Fluminense, clube em que começou, Roma e Fiorentina. Pelo Rubro-Negro, disputou 105 jogos, fez sete gols e faturou títulos importantes, como Campeonato Brasileiro, Libertadores, Recopa e Supercopa do Brasil. Aos 24 anos, o volante está bem perto de retornar ao futebol europeu.