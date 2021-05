Gerson Alexandre Vidal / Flamengo

Por O Dia

Publicado 24/05/2021 09:30 | Atualizado 24/05/2021 09:36

Rio - A negociação envolvendo Gerson, meia do Flamengo, e o Olympique de Marselha ainda não chegou ao fim. De acordo com o "portal" UOL, o jogador parece mais convencido a deixar o Rubro-Negro. Os motivos seriam a aparente vontade do clube carioca de realizar a venda e também a falta de uma maior valorização salarial, que o meia deseja há algum tempo.

Segundo o portal, Gerson contou para pessoas mais próximas que o defender o clube do coração o seduz mais que clubes fora do mais alto escalão do futebol europeu. No entanto, acredita que não existe por parte da diretoria do Flamengo o mesmo desejo em que ele continue.



Na negociação com a equipe francesa, o Flamengo levaria 25 milhões de euros (R$ 162,5 milhões na cotação atual) e o acordo ainda poderia somar mais cinco milhões de euros (R$ 32,58 milhões na cotação atual) em bônus a serem alcançados pelo jogador no clube francês.