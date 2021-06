Carlinhos em ação pelo Vasco Reginaldo Pimenta / Agencia O Dia

Por Venê Casagrande

Publicado 01/06/2021 19:58

O staff de Carlinhos e a diretoria do Vasco ainda não se entenderam oficialmente pela rescisão contratual, após um acerto verbal, o jogador segue com contrato vigente 12 dias depois de o clube anunciar a saída dele e há chance de o meia se reapresentar na próxima segunda-feira para voltar a treinar no time carioca enquanto espera o desfecho da situação.

Desde o dia 20 de março, quando o Vasco e os empresários de Carlinhos selaram um acordo verbal pela rescisão contratual, o departamento jurídico dos dois lados conversam para acertar o distrato. Em um determinado momento, o staff do jogador fez reinvindicações referentes a valores a receber do clube, como salário atrasado, 13º e comissão. Além disso, há um entendimento de que o atleta já está abrindo mão "de muita coisa" para ajudar o time de São Januário.

Publicidade

Porém, o Vasco entendeu que as contestações não eram justas, não aceitou o que o jurídico de Carlinhos solicitou e entende que está cumprindo com o que foi combinado. Com isso, as partes não conseguiram, durante esse período, chegar a um denominador comum de maneira oficial, e o contrato do jogador segue vigente, o que atrapalha negociações com clubes que demonstraram interesse no meia.

Os empresários de Carlinhos entendem que esse imbróglio prejudica o jogador e comunicou a Alexandre Pássaro, diretor do Vasco, que se a situação não for definida esta semana, o jogador irá se apresentar ao técnico Marcelo Cabo na próxima segunda-feira. Pois, como o jogador está parado em casa e sem poder se acertar com outro clube, é melhor que mantenha a rotina de atividades no clube.

Publicidade

Oficialmente, as duas partes não querem se manifestar sobre o assunto e não querem dar entrevista para comentar a situação.

Carlinhos chegou ao Vasco em 2020, após boa temporada pelo Vitória de Setúbal, de Portugal, equipe que defendeu por empréstimo, pois pertencia ao Standard Liège, da Bélgica. Pelo time vascaíno, o meia de 26 anos disputou 46 jogos e fez dois gols.