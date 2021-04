Carlinhos Mendigo reprodução instagram

Por O Dia

Publicado 20/04/2021 05:00 | Atualizado 20/04/2021 18:13

fotogaleria Como esta humilde coluna já havia antecipado, a cobertura de Carlinhos Mendigo, localizada no bairro Real Parque, em São Paulo, foi a leilão, após o humorista não honrar as parcelas do financiamento. Agora, o imóvel foi arrematado por um comprador em um único lance de R$ 1,5 milhão, valor pago à vista e que será utilizado para quitar os débitos do humorista com o banco e com o processo de alimentos movido pela mãe do filho dele, Aline Hauck. No total, R$ 250 mil será destinado a pagar as dívidas de alimentos e o restante ficará com banco.

Ao que tudo indica, o novo proprietário da cobertura deverá ter problemas para entrar no imóvel, já que Carlinhos Mendigo tem se recusado a deixar o local. O humorista quer, inclusive, entrar com um recurso para impugnar o leilão. Em resumo, se Carlinhos continuar resistindo em deixar a propriedade, o comprador terá que entrar com um processo de imissão na posse para que a Justiça determine liminarmente o despejo do ex-Pânico.



Carlinhos Mendigo alega na Justiça que está desempregado e sem trabalho e por isso tenta recuperar seu Instagram, com a justificativa de que necessita de sua conta na plataforma para conseguir trabalhar fazendo publicidade. No entanto, a Justiça determinou a suspensão do perfil de Carlinhos, após ele ter descumprido a medida protetiva que a ex conseguiu contra ele ao ofendê-la diversas vezes através de seu Instagram.