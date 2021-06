Cuca recebe a primeira dose do imunizante cedido pela Conmebol no Paraguai Alejandro Dominguez/Divulgação

Por O Dia

Publicado 01/06/2021 19:26

Belo Horizonte - O Atlético-MG definiu a logística para a complementação da imunização de seus jogadores e integrantes da comissão técnica com a segunda dose da vacina contra o novo coronavírus no próximo dia 17, em Assunção, no Paraguai.

Dono da melhor campanha na fase de grupos da Libertadores, o Galo, que terá o Boca Juniors como adversário nas oitavas de final, completará na data citada acima o prazo de intervalo entre as duas doses recomendado pelas autoridades de saúde.

Publicidade

No último dia 20, na capital paraguaia, a delegação do clube mineiro recebeu a primeira dose da vacina, oferecida pela Conmebol aos clubes e confederações de futebol, após a doação de 50 mil doses do laboratório chinês Sinovac. A iniciativa motivou muitas críticas devido à dificuldade de acesso aos imunizantes no mercado e a lentidão na campanha de vacinação em toda a América Latina.

Na ocasião, Bueno e Savarino, não viajaram e, consequentemente, não foram vacinados. Sem contrato com o clube desde segunda-feira, Diego Tardelli integrará a delegação do Galo e também receberá a segunda dose em Assunção.