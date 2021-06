Rafael Nadal não encontrou resistência no confronto com o australiano Alexei Popyrin na estreia em Paris AFP

Por AFP

Publicado 01/06/2021 17:40 | Atualizado 01/06/2021 17:44

Paris - O espanhol Rafael Nadal iniciou nesta terça-feira a campanha pela conquista do que seria seu 14º título de Roland Garros com uma vitória sobre Alexei Popyrin (63º), com parciais de 6-3, 6-2 e 7/6 (7/3), sem precisar forçar muito. Depois de dois primeiros sets tranquilos, Nadal pareceu relaxar no terceiro, dando a Popyrin a oportunidade de conseguir o 'break' e prorrogar a disputa.

Ganhar um set do 'Rei' de Roland Garros já teria sido uma façanha para o jovem Popyrin, já que desde 2016 apenas três jogadores conseguiram vencer um set contra o espanhol: Diego Schwartzman, David Goffin e Dominic Thiem. Mas com 5-3 a favor e dois set points, o jovem australiano sentiu a pressão e, embora tenha aproveitado o desfecho daquele set para levar ao tie-break, Nadal não perdeu a oportunidade de fechar a partida.

"No terceiro set cometi um erro com meu saque. Ele sacou muito bem, sem me dar a oportunidade de fazer o 'break', mas no final consegui e depois joguei bem o 'tie break'", explicou o maiorquino em uma coletiva de imprensa.

"Foi muito difícil jogar contra um tenista muito bom como Alexei", admitiu minutos antes, ainda no saibro da Philippe-Chatrier, a quadra central onde conquistou suas treze Taças dos Mosqueteiros.

"Para mim, é sempre único e especial jogar aqui", disse Nadal, que está em busca de seu 21º título de Grand Slam em Paris para desempatar com Roger Federer e se tornar o tenista com mais 'majors' da história.

A vitória de Nadal sobre Popyrin também é sua 31ª consecutiva neste torneio, uma sequência que remonta a 2015 quando sofreu uma derrota nas quartas de final para Novak Djokovic. O maiorquino aumenta seu recorde para 101 vitórias e apenas duas derrotas em Roland Garros.

Mas ao contrário das temporadas anteriores, em que Nadal chegou a Paris depois de perder em torneios anteriores no saibro, desta vez o espanhol encara o tradicional Roland Garros depois de perder para o russo Andrey Rublev em Monte Carlo e para o alemão Alexander Zverev na final em Madri.

Mas os sinais que deixou em seu último torneio disputado, há duas semanas em Roma, ao vencer a final contra o número 1 Djokovic, foram confirmados nesta terça-feira e Nadal parece pronto para lutar por mais um título em Paris. Seu adversário na segunda fase será o francês Richard Gasquet (53º), um velho conhecido a quem sempre venceu nos 16 jogos anteriores.

"Nós nos conhecemos muito bem desde que jogamos pela primeira vez quando tínhamos 12 anos e é importante para nós dois nos enfrentarmos novamente depois de tantos anos e em um lugar como este", disse Nadal, que fará 35 anos na quarta-feira, a mesma idade que Gasquet terá quinze dias depois.

O russo Andrey Rublev, sétimo do ranking mundial e finalista em Monte Carlo após eliminar o próprio Rafael Nadal, foi eliminado na primeira rodada pelo alemão Jan-Lennard Struff (42º) em jogo de 5 sets: 6-3, 7-6 (8/6), 4-6, 3-6 e 6-4.