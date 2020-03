Santiago - Após conquistar o título do ATP 250 de Santiago, no Chile, e superar Guga como jogador brasileiro mais novo a conquistar um torneio de nível ATP, no último domingo, Thiago Wild não terá muito tempo para comemorar. Isso porque o tenista paranaense já se prepara para a estreia no grupo mundial da Copa Davis, na Austrália. Diante desse cenário, o atleta garante estar pronto para a pressão que poderá sofrer por bons resultados."A pressão é algo que vem com tempo, com os resultados. É algo que tenho de conversar com o meu treinador, minha equipe. Não há muito o que pensar no que vou ser ou no que fiz antes, e sim no que está fazendo no momento, como estou jogando e como quero jogar - disse Wild que, ao ser campeão em Santiago, entre muitos recordes superados, se tornou o mais jovem brasileiro a conquistar um torneio ATP e deixou para trás Gustavo Kuerten, o Guga, campeão de Roland Garros, aos 20 anos."Durante o torneio disputado na capital chilena, Thiago Wild foi perguntado algumas vezes sobre como lida com a pressão e suas emoções durante os jogos.