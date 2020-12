Titular do sub-20, Juninho assina primeiro contrato profissional no Botafogo Reprodução

Por O Dia

Publicado 12/12/2020 10:29 | Atualizado 12/12/2020 10:31

Rio - O atacante do Botafogo Juninho assinou na última sexta-feira seu primeiro contrato profissional com o Glorioso. Titular do sub-20, o jogador renovou com o clube até o final de 2021.

Publicidade

O atual contrato era válido apenas até o fim de 2020. Após passar por Vasco e Americano na base, Juninho se firmou no Botafogo e tem cinco gols marcados em 22 partidas nesta temporada.



"Feliz demais em assinar meu primeiro contrato profissional! Queria agradecer a Deus por tudo que vem acontecendo em minha vida, ao Botafogo por confiar em mim, à minha família e à Brazil4Y", comemorou Juninho em suas redes sociais.



Publicidade

Juninho é mais um jogador da base a renovar contrato. Recentemente, o Botafogo também estendeu os vínculos dos volantes Romildo e Wendel e está em negociações para prorrogar o contrato do zagueiro Wesley.