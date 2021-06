Barroca. Internacional x Botafogo pelo Campeonato Brasileiro no Estadio Beira Rio. 12 de dezembro de 2020, Porto Alegre, RS, Brasil. Foto: Vitor Silva/Botafogo. .Imagem protegida pela Lei do Direito Autoral Nº 9.610, DE 19 DE FEVEREIRO DE 1998. Vitor Silva / Botafogo

Publicado 01/06/2021 16:37

Rio - Ex-técnico do Botafogo, Eduardo Barroca revelou ter vivido uma situação curiosa em uma partida contra o Flamengo, no Brasileirão do ano passado, quando ainda comandava o Coritiba. Em entrevista ao podcast "Charla Podcast", o treinador disse que acabou tomando um "nó tático" de Filipe Luís, que teve uma boa leitura do que acontecia dentro de campo.

"Um jogo difícil, obviamente, mas que começou bem equilibrado. Só que aí, no final do 1º tempo, o Flamengo fez 1 a 0. Fomos para o intervalo, voltamos para o 2º tempo e começamos bem. Só que, com 12, 13 minutos, o Renê Júnior, meu volante, foi expulso. Quer dizer... o cenário ficou bem difícil para nós. Eu coloquei o Neílton e o Sassá, mesmo com a gente com um jogador a menos, e falei para eles: ‘Precisamos reverter o cenário. Não vamos jogar mais com duas linhas de quatro. Vamos no 4-3-2, com a linha de três bem alinhada no meio para vocês terem uma parceria e a gente não ficar tão atrás’. Naquele momento e a coisa começou a dar certo, a gente começou a entrar bem no jogo. O Neílton mandou uma bola na trave, o Sassá quase fez… Sabe aqueles cinco, 10 minutos muito bons? A gente ia empatar o jogo!”, relatou Barroca.



"Só que aí teve um lateral perto da minha área técnica, e o Filipe Luís veio cobrar. Ele olhou para os zagueiros do Flamengo e falou: "Vocês não estão vendo que eles estão no 4-3-2, e não com duas linhas de quatro? Parem de jogar por dentro! Vamos jogar por fora, que os três do meio vão ter que balançar e daqui e pouco eles não vão mais aguentar a gente. Ele organizou o time, e, a partir daquele momento, a gente não conseguiu fazer mais nada", contou.

"O Filipe teve uma leitura perfeita de dentro de campo do que estava acontecendo. Meu objetivo era tirar o jogo deles de dentro um pouco e dar mais parceria para a gente chegar na frente. E ele teve a leitura rápida disso. Foi bem na minha frente, na área técnica, e ele organizou o time com a sensibilidade dele de jogador. O jogo acabou 1 a 0 só, mas o Flamengo dominou totalmente a partida a partir dali", completou.