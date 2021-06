Rodinei é o novo reforço do Internacional Alexandre Vidal/Flamengo

Publicado 01/06/2021 12:31

Rio - Após ser emprestado ao Internacional no início de 2020, Rodinei está de volta ao Flamengo. Na manhã desta terça-feira, o lateral teve seu nome publicado no BID e está liberado para fazer sua reestreia com a camisa rubro-negra.

Rodinei se destacou com a camisa do Inter no último Brasileirão. O Colorado tinha o desejo de manter o jogador em seu elenco, mas o Flamengo descartou um novo empréstimo e os valores cobrados pela transferência tornaram o negócio inviável para os gaúchos.



O Flamengo conta com Rodinei para a disputa do Campeonato Brasileiro. Atualmente, o Rubro-Negro tem para a posição os nomes de Isla, que desfalcará a equipe durante a disputa da Copa América, e o jovem Matheuzinho.