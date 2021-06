Gabigol com a taça do Brasileirão de 2020 Divulgação

Por O Dia

Publicado 01/06/2021 15:35

Rio - Adriano Imperador rasgou elogios a Gabigol. Em entrevista ao programa "Arena SBT", o ídolo rubro-negro exaltou o atual camisa 9 e disse acreditar que ele teria vaga nas escalação do Flamengo de todos os tempos.

"Eu acho que sim (Gabigol está no time de todos os tempos). É um goleador nato. Tudo que ele fez até hoje, ele está provando. Ele também já sofreu muito antes, com o pessoal pegando no pé, e ele está dando a volta por cima", disse o Imperador.



As boas atuações com a camisa do Flamengo levaram Gabigol novamente à seleção brasileira. O atacante foi convocado por Tite para os dois próximos jogos das Eliminatórias, contra Equador e Paraguai.