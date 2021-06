Thiago Silva tem desejo de encerrar a carreira no Fluminense AFP

Por O Dia

Publicado 01/06/2021 16:23

Na live da FluTV durante o sorteio das oitavas de final da Libertadores, o presidente do Fluminense, Mário Bittencourt, voltou a falar do sonho de repatriar Thiago Silva. O dirigente revelou que tenta convencer o ídolo da torcida tricolor a voltar antes da Copa do Mundo de 2022 no Catar, que acontecerá no fim do ano que vem.

" Quando o Thiago esteve aqui na Copa América de 2019, conversamos no CT. Ele deixou muito claro que tem todo interesse (em voltar), mas que jogaria na Europa pelo menos até a Copa de 2022. Não vou esconder que a gente se fala com alguma frequência, e toda vez eu tento demovê-lo da ideia de esperar a Copa e voltar antes para casa. Ele é um cara que se cuida muito, todas as pessoas que conheço no futebol acham que ele ainda joga em alta performance por alguns anos", afirmou Mário, com a certeza de que pelo menos em 2023, quando o zagueiro tiver 38 anos, ele estará no Fluminense.



"Acredito que minimamente, após a Copa de 2022, ele vai retornar para casa. Thiago sabe que no dia que voltar os valores são bem diferentes do que ele tem lá. Mas ele sabe disso, tem todo interesse em voltar. Ele prometeu encerrar a carreira no Fluminense, eu posso garantir a vocês que ele vai fazer isso".



Em relação a outro jogador internacional, entretanto, Mário não mostrou tanto otimismo. Apesar da campanha nas redes sociais pela volta de Marcelo, o dirigente acredita que o lateral que está de saída do Real Madrid continuara na Europa por mais tempo.



"Ele sabe que um dia o Fluminense tem interesse de repatriá-lo também, se ele tiver interesse em voltar para casa. Mas as notícias que tenho é que ele segue na Europa por mais uma temporada pelo menos. A gente tem que obviamente trabalhar sempre dentro das nossas condições financeiras", completou.