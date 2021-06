Marcelo Adnet Globo/Estevam Avellar

Por O Dia

Publicado 01/06/2021 15:59

Rio - Para muitos torcedores do Botafogo, a Série B foi uma das piores coisas que poderiam ter acontecido, mas Marcelo Adnet enxerga essa situação com outros olhos. O comediante, que é um dos torcedores ilustres do Alvinegro, afirma que a competição é uma boa chance para a recuperação do clube.

Publicidade

"O botafoguense está preocupado, mas não exatamente com a Série B, mais com o clube, que passa por momento difícil, precisa de reformulação. Esse início de Série B é um alerta para todo mundo. O Botafogo está na lista de clubes preocupados. Nós, torcedores, estamos conhecendo o elenco e os jogadores, mas é um barato ir para outras cidades, jogar contra outros clubes, às vezes ganhar um pouquinho, parar com sofrimento da Série A de sempre estar beirando a zona de rebaixamento. A Série B dá uma chance de reestruturação para o clube. O Fluminense teve que ir até a Série C para voltar aos seus grandes dias. Série B é momento de reestruturar, não de apavorar", explicou Adnet, no programa “Bem, Amigos”, do “SporTV”.



O Botafogo volta à campo na competição no sábado, para enfrentar o Coritiba, no Estádio Nilton Santos.