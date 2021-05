Rafael Moura Divulgação

Por O Dia

Publicado 30/05/2021 12:25

Rio - O Botafogo segue em busca de reforços para a disputa da Série B. Com acerto encaminhado com o atacante Rafael Moura, ex-Fluminense, e o volante Luís Oyama, do Mirassol, a diretoria alvinegra já definiu suas prioridades: um volante de marcação e um atacante de velocidade. A informação é do site "Globo Esporte".

Sendo assim, a diretoria deve frear a busca por um camisa 10 e focar nas duas posições, que considera mais urgentes. O desejo de buscar um meia de criação era grande, mas o Glorioso encontrou dificuldades no mercado. Além disso, o clube acredita que Pedro Castro, Ricardinho e Felipe Ferreira podem dar conta do recado.



Além de Rafael Moura e Oyama, que estão por detalhes de ser anunciados, o clube apresentou na última semana o lateral-direito Daniel Borges e o atacante Chay, que fizeram sua estreia contra o Vila Nova, na primeira rodada da Série B.