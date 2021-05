Rafael Navarro festeja seu gol EBER GOMES/AGIF - AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/ESTADÃO CONTEÚDO

Por O Dia

Publicado 28/05/2021 23:28

O Botafogo estreou mal no Campeonato Brasileiro Série B. Fora de casa, o Alvinegro encarou o Vila Nova e, mesmo com um a mais na maior parte do jogo, o time de Chamusca ficou no 1 a 1. Os donos de casa abriram o placar com Willian Formiga, no começo do segundo tempo, aos sete minutos. Aos 13, a equipe carioca igualou com Rafael Navarro.

O Botafogo começou bem o primeiro tempo, tomando conta do jogo, tendo a maior posse de bola. Aos oito minutos, o Alvinegro chegou com perigo ao gol do Vila Nova. Ronald fez boa jogada pela direita e cruzou na primeira trave. Rafael Navarro apareceu por ali, desviando e mandou para fora. Depois desse lance, o Alvinegro deu uma esfriada na partida.

Aos 22 minutos, o gol do Botafogo saiu, mas não valeu. No cruzamento que saiu pela direita, Rafael Navarro desviou de cabeça na primeira trave, Marco Antônio chegou completando na segunda e empurrou para o fundo das redes. Mas o árbitro anulou o lance porque o camisa 70 estava impedido. Aos 26, o Alvinegro voltou a assustar. Ricardinho cobrou falta para dentro da área, goleiro Georgemy ficou caçando borboleta, e Gilvan cabeceou para fora.

Aos 40, o cenário melhorou para o Botafogo. Deivid cometeu falta para parar o contra-ataque, recebeu o segundo amarelo e, como já estava amarelado, recebe o vermelho em seguida. O Alvinegro, portanto, ficou com um a mais em campo. Mas, no primeiro tempo, não aproveitou a vantagem numérica.



Na segunda etapa, apesar de estar com um a menos, o Vila Nova conseguiu mexer no marcador, aos sete minutos. Em cobrança de escanteio com jogada ensaiada, a bola foi lançada para a entrada da área, Willian Formiga, sozinho, soltou uma pancada de canhota e estufou as redes do Botafogo. O Alvinegro, entretanto, com Chay, que entrou no início do segundo tempo, não se dava por vencido e buscava o empate.

Aos 13, Rafael Navarro, enfim, conseguiu fazer o seu gol. Após boa jogada de Chay, que recebeu na entrada da área, conseguiu fazer o giro e entregou na boa para o atacante, que matou bonito e chupou de chapa no canto de Georgemy. Mesmo com o gol e com a vantagem numérica em campo, o time de Chamusca não conseguia fazer uma boa exibição e impor o jogo.

A partida, com duas equipes fracas tecnicamente, protagonizavam um jogo ruim. Aos 31, o Botafogo voltou a chegar com perigo, mas ficou só na vontade. No cruzamento pela esquerda, a defesa do Vila Nova tirou parcialmente. No rebote, Marco Antônio dominou na entrada da área e bateu colocado buscando o cantinho, passando perto.

Aos 38, mais um lance de perigo do Botafogo. Pedro Castro cobrou falta da intermediária com categoria, e a bola passou bem pertinho do travessão. Georgemy pulou só para sair na foto mesmo. O Vila Nova, mesmo com um a mais e atuando em casa, parecia se contentar com o 1 a 1 e demonstrava pouco poder de reação. E o resultado foi o empate mesmo.

O Botafogo volta a campo no próximo dia 5 de junho, às 21h, no Nilton Santos, para pegar o Coritiba pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro Série B.