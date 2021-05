Gatito Fernández VITOR SILVA/BOTAFOGO

Por O Dia

Publicado 28/05/2021 15:43

Rio - A renovação entre Botafogo e Gatito Fernández está em estágio de espera. De acordo com o portal "globoesporte.com", a operação do paraguaio, de 33 anos, que aconteceu nesta sexta-feira travou as negociações entre as duas partes. O jogador não atua desde setembro de 2020.

Publicidade

O contrato de Gatito com o Botafogo vai até o fim de 2021. Com isso, o atleta vai poder assinar um pré-contrato com qualquer outro clube a partir de julho. No entanto, segundo o site, Gatito tem vontade em seguir como referência no Botafogo. O clube também deseja a permanência do atleta.



Há oito meses, Gatito foi diagnosticado com um edema ósseo no joelho direito. O paraguaio realizou a pedido do clube um tratamento convencional, sem necessidade de cirurgia. O drama aumentou nas últimas semanas e, com o goleiro reclamando de dores, o departamento médico alvinegro decidiu pela artroscopia.



Publicidade

Após a realização da artroscopia, o departamento médico alvinegro divulgou uma nota para falar que a operação do paraguaio aconteceu sem problemas.

Confira a nota:

Publicidade

"O goleiro Gatito Fernández foi submetido a artroscopia no joelho direito na manhã desta sexta-feira, em São Paulo. A cirurgia, que reparou lesão de cartilagem, foi realizada com sucesso e confirmou o diagnóstico esperado pelo clube.



O procedimento, realizado pelo Dr. Carlos Frutus, médico externo que acompanha o caso, foi acompanhado de perto pelo Dr. Gustavo Dutra e pelo Fisioterapeuta Flavio Meirelles, ambos profissionais do Núcleo de Saúde e Performance do Botafogo.



Gatito seguirá os protocolos de recuperação pós-cirúrgico e depois iniciará tratamento de fisioterapia."