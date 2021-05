Atacante tricolor foi destaque da última Série B, quando atuou pela Ponte Preta Reprodução

Rio - O Botafogo tem um novo alvo para o ataque. Após encaminhar a contratação de Rafael Moura, centroavante, a diretoria alvinegra agora mira em Bruno Rodrigues, do São Paulo, atleta de velocidade que não tem sido aproveitado por Hernán Crespo. A informação é do diário "Lance!".

Bruno Rodrigues pertence à Tombense-MG e chegou ao Tricolor por empréstimo até o fim da atual temporada. Também de acordo com o veículo, o Alvinegro sondou a situação do atacante, mas a primeira troca de contatos mostrou que a negociação não será fácil. O Botafogo precisar convencer a diretoria do São Paulo a liberar o atleta sem custos e alinhar a situação com a Tombense, clube que detém os direitos de Bruno.

Bruno Rodrigues tem 24 anos e se destacou pela Ponte Preta na última Série B, marcando, em toda a temporada com o clube de Campinas, 11 gols em 47 jogos. Pelo São Paulo, são seis aparições e nenhum gol marcado.