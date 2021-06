Gustavo Bochecha é o novo reforço do Coxa para a Série B Divulgação/Coritiba Football Club

Publicado 01/06/2021 14:41

Rio - O Coritiba confirmou a contratação do meio-campista Gustavo Bochecha, ex-Botafogo, para reforçar a equipe coxa-branca em busca do acesso à primeira divisão nesta temporada. O atleta chega ao clube paranaense com contrato em definitivo até o 31 de dezembro de 2023, conforme divulgado em nota pela assessoria.

"Quando recebi o convite do Coritiba, um clube com a grandeza, com a camisa que tem, pesada, de imediato aceitei. Chego com uma motivação gigante de colocar o clube na série A novamente", disse Bochecha, em entrevista à TV Coxa (canal oficial do clube).

O volante de 24 anos, campeão brasileiro sub-20 pelo Botafogo, atuou pela equipe profissional do Alvinegro até 2020, quando se transferiu para o Juventude-RS. Pelo clube gaúcho, foi peça importante na campanha do acesso à Série A do Campeonato Brasileiro, jogando 34 partidas e marcando cinco gols.

"Chego muito confiante e com muita esperança de que a gente vai fazer um grande trabalho e colocar o Coxa novamente na série A", completou o atleta.