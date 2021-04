Torcedores do Coritiba se desesperam Reprodução

Por IG - Esporte

Publicado 23/04/2021 17:41

Rio - O sorteio dos confrontos da terceira fase da Copa do Brasil aconteceu nesta sexta-feira (23), em evento organizado pela CBF. Atual bicampeão brasileiro, o Flamengo enfrentará o Coritiba, e os torcedores do Coxa não esconderam o desespero ao saberem do duelo.



A reação de alguns torcedores do Coxa durante uma live transmitida em um canal do Youtube chamou atenção. Ao verem quem seria o time que iria confrontar o Coxa, eles demonstraram todo seu desconsolo, o que rendeu risada dos rivais. A live estava sendo transmitida no "Canal Rede Coxa", um canal de torcedores que comentam sobre o clube.