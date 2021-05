Márcio Araújo Divulgação

Por O Dia

Publicado 29/05/2021 18:28

Rio - Márcio Araújo, ex-jogador do Flamengo, deve procurar um novo clube nos próximos dias. De acordo com o site NE45, dois clubes ainda não divulgados já mostraram interesse em contar com o volante do Sport.

Márcio Araújo está no Leão desde 2020 e tem contrato com o clube pernambucano apenas até o mês de junho. O Sport já informou o atleta que não renovará o vínculo, especialmente porque o jogador perdeu espaço após as chegadas dos volantes José Welison e Rentería, ambos ex-Botafogo.

Atualmente com 36 anos, Marcio Araújo foi revelado para o futebol pelo Mogi Mirim, em 2002, mas não chegou a estrear no futebol profissional. Entrou em campo pela primeira vez com a camisa do Corinthians-AL, onde se destacou e foi contratado pelo Atlético-MG. Atuou pelo clube mineiro até 2009, com rápido empréstimo ao Kashiwa Reysol, do Japão. Em 2010, fechou com o Palmeiras e esteve nos elencos que conquistaram a Copa do Brasil em 2012 e o Brasileirão Série B em 2013. Márcio Araújo chegou ao Flamengo e seguiu no clube até 2017, quando se despediu rumo à Chapecoense. Antes do Sport, o jogador teve breve passagem pelo CSA-AL.