Chelsea x Manchester City AFP

Por O Dia

Publicado 29/05/2021 17:59 | Atualizado 29/05/2021 17:59

Portugal - Londres está em festa. Na tarde deste sábado, o Chelsea conquistou a Liga dos Campeões ao vencer o Manchester City, por 1 a 0, no Estádio do Dragão, em Portugal. Coube ao jovem Kai Havertz marcar o gol do título.

O Chelsea fez por merecer e foi superior ao longo da partida, com mais uma atuação espetacular de N'Golo Kanté. O Manchester City, de Pep Guardiola, que chegou pela primeira vez à decisão, não teve forças para buscar o gol após sair atrás no placar no primeiro tempo e ficou com o vice-campeonato.

Publicidade

Foi a segunda vez que o Chelsea conquistou a Champions. A última e única vez havia sido na temporada 2011/2012, sob o comando do ídolo Didier Drogba, quando os Blues venceram o Bayern de Munique nos pênaltis.