Fernandinho é peça-chave no esquema de Guardiola, mas ainda não renovou contrato com Manchester City Divulgação

Por O Dia

Publicado 26/05/2021 21:20

Porto - Na véspera da decisão da Liga dos Campeões entre Manchester City e Chelsea, nesta quarta-feira, às 16h, no Estádio do Dragão, os torcedores dos Citzens e do Athletico-PR anseiam pelo anúncio do futuro de Fernandinho. Aos 36 anos, o volante, que tem apenas mais um mês de contrato, não bateu o martelo sobre o futuro. Caso não tenha o contrato renovado, ele já revelou inúmeras vezes que o Furacão seria priorizado na volta para o Brasil.

"Não é uma decisão simples, porque envolve muita coisa. Houve sempre uma possibilidade, principalmente nesse último ano. Uma proposta do Athletico é diferente", disse Fernandinho ao 'ge'.

Publicidade

Capitão do City, o brasileiro é considerado uma peça-chaveno trabalho de Pep Guardiola, favorável à renovação do contrato do volante. Multicampeão pelo clube, o volante pode levantar a 13ª taça na Inglaterra. A diretoria do Furacão, que chegou a conversar com Fernandinho no início do ano, monitora a situação.