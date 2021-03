Fernanda Costa, filha do traficante Fernandinho Beira-Mar Reprodução Facebook

Publicado 11/03/2021 18:31

A vereadora suplente Fernanda Costa (MDB), filha do traficante Fernandinho Beira-Mar, vai assumir a cadeira do vereador Danilo Francisco da Silva, o Danilo do Mercado (MDB), na Câmara Municipal de Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. Danilo do Mercado foi morto a tiros, nesta terça-feira, no bairro Jardim Primavera. Seu filho, identificado como Gabriel Francisco Gomes da Silva, de 25 anos, também foi morto no atentado. A Divisão de Homicídios da Baixada Fluminense investiga o caso.

Fernanda Costa, de 32 anos, já atuava na Câmara de Caxias, na cadeira provisória que pertencia ao vereador Sandro Lélis, que se licenciou do cargo para assumir vaga na prefeitura como secretário de Serviços Públicos. A posse de Fernanda Costa em vaga definitiva deve acontecer no início da próxima semana.

Fernanda Costa está em seu primeiro mandato na Câmara de Caxias, e obteve 3.999 nas últimas eleições municipais, em novembro do ano passado.