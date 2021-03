Rosinha Lima, vereadora de Duque de Caxias Divulgação

Publicado 18/03/2021 13:39

Câmara Municipal de Duque de Caxias deu posse a vereadora Rosinha Lima, terceira suplente do MDB, que entrou na vaga temporária deixada por Drª Fernanda Costa, que era a 1º suplente do partido e assumiu permanentemente o mandato de vereadora. Duque de Caxias - Adeu posse a vereadora Rosinha Lima, terceira suplente do MDB, que entrou na vaga temporária deixada por Drª Fernanda Costa, que era a 1º suplente do partido e assumiu permanentemente o mandato de vereadora. Isso por causa da assassinato do vereador Danilo do Mercado (MDB), no último dia 10.

Rosinha, que obteve 2.307 votos nas Eleições de 2020, tomou posse minutos antes do início da sessão.

"Essa é uma manhã especial. Vamos dar posse a essa grande vereadora, Rosinha Lima, que chegou para abrilhantar a nossa Câmara, aumentando o número de mulheres no plenário. Agora são cinco!”, frisou o presidente da casa, Celso do Alba.

Durante a própria fala, Rosinha lembrou do irmão, o ex-vereador Osvaldo Lima:

“Gostaria, primeiramente, de agradecer a Deus por este momento e de cumprimentar a todos os vereadores presentes e a todos os que confiaram seus votos a mim. Estou ciente dessa enorme responsabilidade e desejo bem representar a cada cidadão. Pretendo seguir o exemplo do meu saudoso irmão e ex-vereador, Osvaldo Lima, minha fonte de motivação e coragem para ajudar as pessoas com muita dignidade, para construir uma cidade melhor. O sonho não acabou, apenas teve um novo recomeço”, disse, muito emocionada e aplaudida, a nova vereadora ao subir na tribuna.

Leide (Republicanos) fez questão de ressaltar a importância de ter mais uma mulher atuando em prol da população na Câmara, além de deixar o convite da palestra de Empreendedorismo Feminino, que acontecerá no próximo dia 22. A presidente da Comissão dos Direitos da Mulher aproveitou, ainda, para divulgar a realização da Audiência Pública de Combate à Violência Doméstica, que será no dia 29 de março e terá a participação de representantes do Judiciário e da delegada da DEAM, Fernanda Fernandes. Já Delza de Oliveira (Patriota), comemorou a chegada de Rosinha exatamente no mês da mulher.