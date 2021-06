Após mais de um ano de pandemia, Brasil enfrenta lentidão na vacinação, fura-filas e politização da pandemia Divulgação

Por O Dia

Publicado 01/06/2021 17:05

Duque de Caxias - Nesta quarta-feira (02/06), a Prefeitura de Duque de Caxias retoma o calendário por idade no município, com a aplicação da primeira dose para pessoas com 58 e 59 anos. Para receber a vacina é obrigatória a apresentação de documento de identificação e comprovante de residência. A Prefeitura está disponibilizando 12 pontos de vacinação para este grupo etário, nos quatro distritos.

Veja os locais onde acontece a vacinação, somente para pedestres, para pessoas com 58 e 59 anos, das 7h às 15h:

* UPH Xerém

* UPH Imbarie

* UPH Equitativa

* UPH Saracuruna

* UPH Pilar

* UPH Campos Elíseos

* Hospital Municipal Duque (Av. Dr. Manoel Lucas, s/nº - Parque Senhor do Bonfim)

* ESF Parque Esperança (R. André Luís, 130 - Parque Nova Esperança)

* ESF Jardim Leal (Rua João Olinto Machado, s/n°)

* UBS José Camilo (Rua Agostinho de Oliveira,615 - Jardim Primavera

* UBS José de Freitas (Praça José de Jesus, s/n° – Vila Operária)

* ESF Jardim Olimpo (Rua Polinésia, n° 317)



Professores da rede pública e privada

A Prefeitura retoma também vacinação com a primeira dose para professores que trabalham em escolas públicas e particulares, localizadas no município de Duque de Caxias. É obrigatória a apresentação de contracheque, carteira profissional ou outro documento que identifique seu local de trabalho e documento de identificação com foto.

A vacinação acontece, nesta quarta-feira (06), somente para pedestres, na Vila Olímpica (Rua Garibaldi, s/nº – Vinte e Cinco de Agosto), das 07h às 13h.



Segunda chamada para pessoas com comorbidades

Os pacientes com comorbidades e deficiências permanentes, com idade entre 18 e 25 anos, e que ainda não atenderam às convocações feitas pela Prefeitura, podem receber a primeira dose da vacina contra a Covid-19, nesta quarta-feira (02), no CER IV (Sarapuí), das 7h às 15h. É obrigatória a apresentação de atestado ou receita médica, documento de identificação e comprovante de residência.



A Secretaria Municipal de Saúde informa ainda que até sexta-feira, 04/06, das 8h às 15h, o município segue com a vacinação no CMSDC – Centro Municipal de Saúde (Av. General Gurjão - Centro), para os seguintes grupos:

* Primeira Dose (Coronavac) – Vacinação com a primeira dose da Coronavac para gestantes e puérperas com comorbidades (acima de 18 anos). É obrigatória a apresentação de laudo médico e termo de consentimento.

* Segunda Dose (Astrazeneca e Coronavac) – para todos que tomaram a primeira dose das vacinas e que faltaram as convocações anteriores. É obrigatória a apresentação do cartão de vacinação e documento de identificação com foto.



Confira a lista de Comorbidades e Deficiências Permanentes incluídas no Grupo Prioritário de vacinação Contra a Covid-19: Diabetes Mellitus, Pneumopatias crônicas graves, Hipertensão arterial resistente, Doença renal crônica, Imunossuprimidos, Anemia Falciforme, Obesidade Mórbida, Síndrome de Down, Cirrose Hepática, Insuficiência Cardíaca, Cardiopatia Hipertensiva, Arritmias Cardíacas, Síndromes Coronarianas, Valvopatias, Miocardiopatias e Pericardiopatias, Doenças da Aorta, dos Grandes Vasos e Fístulas Cardíacas, Cardiopatias congênitas do adulto, Próteses Valvares e Dispositivos Cardíacos implantados, Doenças Neurológicas Crônicas, Doenças Cerebrovasculares, Deficiência Física, Auditiva, Intelectual, Psicossocial (mental), Múltipla, Visual, Paralisia Cerebral, Síndrome de down e Transtorno do Espectro Autista.