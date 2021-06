62 DP Reprodução

Duque de Caxias - Policiais da 62ªDP (Imbariê) prenderam em flagrante nesta segunda-feira, 31, um homem acusado de associação para o tráfico de drogas.

Ele foi capturado na esquina da Avenida Feliciano Sodré com Rua Graça Aranha quando portava um rádio comunicador ligado na frequência do tráfico. No momento da prisão, ele informava a seus comparsas a presença dos policiais na região.

O acusado foi encaminhado ao sistema prisional, onde ficará à disposição da justiça.