Por O Dia

Publicado 10/03/2021 15:06 | Atualizado 10/03/2021 15:20

Duque de Caxias - O vereador de Duque de Caxias pelo MDB, Danilo do Mercado, foi morto a tiros na tarde desta terça-feira, 10, no bairro de Jardim Primavera. Um segundo homem, ainda não identificado, também foi morto no mesmo atentado. Danilo foi o oitavo vereador mais votado da cidade da Baixada Fluminense, com 6.080 votos. Danilo Francisco da Silva tinha 53 anos de idade.

A Polícia Militar e a Polícia Civil foram acionadas, mas ainda não se manifestaram. A Câmara de Vereadores de Duque de Caxias emitiu uma nota de pesar. O texto diz:



"É com extremo pesar que a Câmara Municipal de Duque de Caxias, em nome de todos os vereadores e servidores, comunica o falecimento do vereador Danilo Francisco da Silva, o Danilo do Mercado.

O vereador deixa como legado uma belíssima trajetória marcada pelo respeito ao próximo, amor e dedicação ao trabalho e à família. Pedimos a Deus que conforte o coração dos familiares e amigos neste momento de dor".

Em agosto do ano passado, de acordo com investigações da Polícia Civil, Danilo foi apontado como suspeito de ser chefe de um grupo de extermínio e de mandar matar dois homens em junho de 2020. Os agentes da Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF) chegaram a cumprir oito mandados de busca e apreensão. Os investigadores foram até a casa de Danilo Mercado.

Histórico

Danilo Francisco da Silva, conhecido popularmente como “Danilo do Mercado”, nasceu no Bairro de Vila Maria Helena. Filho de José Francisco da Silva e Dona Maria da Glória Mata da Silva, seu nome político deve-se ao fato de ter exercido o comércio varejista em seu Bairro de origem por mais de 20 anos.



Sua estreita ligação com as mais diversas comunidades evangélicas, lhe permitiram o contato com questões humanitárias e o levaram a exercer um importante papel social frente às mais diversas necessidades dos moradores.