Feira do Caxias Shopping completa 10 anos Leonardo Simplicio/Divulgação

Por O Dia

Publicado 02/06/2021 08:52

Duque de Caxias - No próximo fim de semana (5 e 6 de junho), o Caxias Shopping promove edição comemorativa dos 10 anos da Feira Caxias Shopping, evento indoor que reúne pequenos produtores da área rural do município e agricultores familiares que trabalham com cultivo de alimentos sem agrotóxicos e agroecológicos.

Feira do Caxias Shopping completa 10 anos Divulgação



O evento, que costuma acontecer no 1º e 3º domingos de cada mês, ganha edição extra no sábado, 5 de junho, em homenagem ao Dia Mundial do Meio Ambiente.

“Há uma década, a primeira Feira foi realizada aqui no shopping justamente nesta data. Resolvemos promover essa celebração para conscientizar a todos sobre a importância de iniciativas individuais e coletivas em defesa do meio ambiente e do uso responsável dos recursos naturais do planeta reforçando nossa identidade e responsabilidade socioambiental”, diz Michelle Coutinho, gerente de marketing do Caxias Shopping.

Feira do Caxias Shopping completa 10 anos Leonardo Simplicio/Divulgação



A Feira Caxias Shopping faz parte do projeto "Caxias Shopping Sustentável", que tem como principal objetivo melhorar a qualidade de vida da comunidade e do ambiente onde estamos inseridos. Além de movimentar a economia criativa e incentivar os produtores locais, o evento é uma oportunidade para quem busca uma alimentação mais saudável e deseja adquirir produtos cultivados sem aditivos químicos. Outro ponto alto da feira é a possibilidade de o cliente tratar diretamente com o produtor, podendo conhecer sua história e saber detalhes sobre o cultivo dos alimentos que chegarão à sua mesa.



Além de hortaliças, frutas e plantas alimentícias não convencionais, conhecidas como PANCs – como caruru, capiçoba, taioba, jurubeba, azedinha e ora-pro-nobis -, a feira também dispõe de chás, temperos e deliciosos produtos artesanais, como pães, bolos, sucos, licores, geleias, compotas, antepastos, chutney, chocolates orgânicos e outros doces.



“Há 10 anos, a iniciativa de realizar a feira dentro do shopping foi inovadora. A ideia era estimular a produção local e promover, entre nossos clientes e frequentadores, a conscientização para uma nova forma de cuidar da saúde, apostando em alimentos de boa procedência. Como ao longo dos anos a busca por itens cultivados sem agrotóxicos e produtos artesanais ganhou mais adeptos, construímos uma história de muito orgulho para todos os envolvidos”, diz Andrea Luci, coordenadora de marketing do Caxias Shopping, que participou do lançamento da Feira Caxias Shopping em 2011.



Entre os expositores, está o produtor Genildo Xavier da Silva, que participa da Feira do Caxias Shopping desde a primeira edição. Ele começou expondo somente sua produção de palmito e, com o tempo, foi adicionando outros produtos. Hoje, a feira é sua principal fonte de renda e sua bancada atrai uma clientela fiel que busca, além do palmito, batata chips artesanal preparada em óleo de palma, cocadas com sabores, mel natural, ovos e variadas frutas e legumes.



Já a produtora Suély Paixão começou dividindo a bancada com outro expositor e, hoje, faz sucesso com suas hortaliças, frutas, chás, temperos, ovos, sucos, bolos, além de mudas de plantas ornamentais e alimentícias. “Resolvi trabalhar com orgânicos, pois são alimentos de qualidade e o manejo de produção é sustentável”, conta Suély, que tem o apoio da família atuando junto no dia a dia da produção.



A Feira Caxias Shopping é uma parceria com a Prefeitura de Duque de Caxias através da Secretaria Municipal de Assistência Social. A visitação é gratuita e o evento acontece na praça em frente à loja CVC, das 12h às 18h.



Feira Caxias Shopping - edição especial 10 anos



Datas: 5 e 6 de junho (sábado e domingo)



Horário: das 12h às 18h



Endereço: Rod. Washington Luiz, 2895 - Duque de Caxias



Central de Atendimento ao Cliente: (21) 2018-2324



ENTRADA GRATUITA



