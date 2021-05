Carro onde o policial estava Reprodução

20/05/2021

Rio - Um policial militar foi baleado na manhã desta quinta-feira quando se deslocava pela Avenida Brasil, na altura da Comunidade da Cidade Alta, em Cordovil, Zona Norte do Rio. O agente foi socorrido ao Hospital Estadual Getúlio Vargas, na Penha. De acordo com a corporação, o estado de saúde do militar é estável.

Segundo a PM, uma equipe do Grupamento de Policiamento Ferroviário (GPFer) passava pela região quando foi alvo de disparos de arma de fogo.