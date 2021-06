Restaurante do Povo de Duque de Caxias - Divulgação

Restaurante do Povo de Duque de CaxiasDivulgação

Duque de Caxias - O Restaurante do Povo de Duque de Caxias comemora 100 dias de funcionamento no próximo dia 10. Desde que foi inaugurado, o equipamento público já serviu mais de 240 mil refeições. A comemoração contará com a presença do Governador do Estado do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, do prefeito de Duque de Caxias, Washington Reis, e autoridades municipais, estaduais e federais.



Localizado na Rua Frei Fidelis, no bairro Jardim Vinte e Cinco de Agosto, o Restaurante do Povo funciona de segunda a sexta-feira, das 7h às 15h, e garante aos moradores a oferta de café da manhã por R$0,50 e, almoço, por apenas R$1. Diariamente são servidas cerca de duas mil refeições e o cardápio é elaborado por uma equipe de nutricionistas.

Fruto da parceria entre o Governo do Estado e a PMDC, o restaurante tem recebido diversos elogios que vão desde o atendimento prestativo até a elaboração do cardápio nutritivo e saboroso.

“Eu sempre venho aqui e posso afirmar que a comida servida é muito boa”, garantiu a auxiliar de serviços gerais, Maria Aparecida da Silva, de 57 anos.



Segundo o secretário de Assistência Social e Direitos Humanos de Duque de Caxias, Marcus Vinícius Guimarães (Boquinha), muitas pessoas procuram o Restaurante do Povo na cidade a fim de realizar uma refeição completa e de qualidade.

“Estamos felizes em poder assegurar refeições com valor nutricional balanceado. O trabalho que realizamos dá qualidade vida aos moradores do nosso município”, disse.



Para o prefeito Washington Reis, comemorar os 100 dias de funcionamento do Restaurante do Povo reforça a necessidade de união entre os poderes para que a população tenha, cada vez mais, acesso a serviços públicos de qualidade.

“Quero agradecer a Deus primeiramente e agradecer a esta parceria com o Governo do Estado. O Restaurante do Povo é um verdadeiro sucesso porque aqui as pessoas se alimentam com comida de verdade a um preço acessível. Nosso povo merece o melhor sempre,” concluiu o prefeito.