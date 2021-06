MetrôRio - Divulgação/MetrôRio

Publicado 02/06/2021

Rio - Com a chegada do feriado de Corpus Christi, nesta quinta-feira, o funcionamento dos transportes públicos vai sofrer alteração no horário de funcionamento.

Em nota, a SuperVia informou que os trens irão circular de acordo com a grade horária de domingos e feriados programada para cada ramal, com partidas das 4h36 às 22h02. Já na sexta-feira (4/06), a operação seguirá normalmente a grade de dias úteis. A concessionária orienta que os clientes se programem, consultando a grade de seus ramais.

A CCR Barcas também terá funcionamento especial durante o feriado, semelhante ao de domingos e datas comemorativas. Na quinta e sexta-feira, na linha Arariboia, as travessias acontecerão de hora em hora, em virtude do feriado.

Já no Metrô, o funcionamento será das 7h às 23h na quinta-feira, como já acontece normalmente em feriados. A transferência entre as linhas 1 e 2 será feita na estação Estácio. As linhas de ônibus do Metrô na Superfície (Antero de Quental – Gávea e Botafogo – Gávea) também vão operar em esquema de feriado, das 7h às 22h30. Na sexta-feira os horários seguem a grade de dias úteis e no sábado e domingo a grade de finais de semana.

Quanto ao VLT, as linhas 1, 2 e 3 terão funcionamento normal a partir desta quinta-feira até o domingo (06). Com operação das 6h à meia-noite, os intervalos poderão variar de 10 a 20 minutos de espera. Os BRTs devem funcionar na somente na quinta-feira, na mesma grande horários dos domingos.