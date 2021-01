Fernanda Costa, filha do traficante Fernandinho Beira-Mar Reprodução Facebook

Por O Dia

Publicado 04/01/2021 16:56

Duque de Caxias - Tomou posse, nesta segunda-feira, 04, às 15h, como vereadora, na Câmara Municipal de Duque de Caxias, a dra. Fernanda Isabel da Costa, filha do traficante Fernandinho Beira-Mar. Fernanda Costa, de 36 anos, é cirurgiã dentista, com vasta experiência na área e trabalha como dentista há 11 anos.

Fernanda é casada, tem três filhos (um de três anos, um de oito anos e um de 15 anos de idade), é moradora do bairro Parque Duque, em Duque de Caxias, fez faculdade de Odontologia na Unigranrio, estudou no Colégio Adventista e fez o antigo ensino primário em escola pública. Na primeira eleição em que concorreu, em 2016, teve 3.098 votos. E agora, em 2020, foi eleita com 3.999 votos.

Fernanda, que concorreu pelo MDB, assume a vaga deixada pelo vereador eleito Sandro Lelis, do mesmo partido. Ele assumiu uma vaga na Secretaria municipal de Serviços Públicos. A informação foi confirmada pela Prefeitura de Duque de Caxias.



"A Prefeitura de Duque de Caxias informa que o vereador eleito Sandro Lelis, ex-presidente da Câmara Municipal da cidade, foi nomeado secretário municipal de Serviços Públicos. Sua cadeira na Câmara passará a ser ocupada pela Dra. Fernanda Costa, cirurgiã dentista".



Essa é a segunda vez em que a dentista disputa as eleições municipais na cidade da baixada fluminense. Em 2016, ela tentou, sem sucesso, se eleger vereadora pelo PP.