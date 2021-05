Com a Seleção ainda incompleta, Tite inicia nesta quarta-feira, em Teresópolis, a preparação visando aos jogos contra Equador e Paraguai, pelas Eliminatórias Lucas Figueiredo/CBF

Rio - Após a celebração do aniversário de 60 anos, nesta terça-feira, Tite tem compromisso marcado a partir desta quarta na Granja Comary, em Teresópolis, para iniciar a preparação para confrontos com Equador, dia 4 de junho, em Porto Alegre, e Paraguai, dia 8, em Assunção, pelas Eliminatórias Sul-Americanas. A comissão técnica aguarda a primeira leva de convocados entre quarta e quinta-feira.

Com o fim da temporada europeia, muitos jogadores já desembarcaram no Brasil para aproveitar as férias. No entanto, os convocados que jogam no Brasil, casos Weverton, do Palmeiras, e Everton Ribeiro e Gabigol, do Flamengo, que se enfrentarão no domingo, no Maracanã, na abertura do Campeonato Brasileiro, só se juntarão ao grupo no fim do dia.

Envolvidos na decisão da Liga dos Campeões, sábado, na cidade do Porto, em Portugal, o zagueiro Thiago Silva, do Chelsea, e o goleiro Ederson e o atacante Gabriel Jesus, do Manchester City, se apresentam na segunda (dia 31). Em São Paulo há dois dias, Neymar, do Paris Saint-Germain, da França, é esperado no fim de semana.

Com a pretensão de comandar o primeiro treino com bola na sexta-feira, Tite convidou promessas de Athletico, Flamengo e Fluminense para completar os treinamentos. São eles os goleiros João Fernando (Fla) e Léo Linck (Athletico), o zagueiro Luan Patrick (Athletico), o apoiador Daniel Cabral (Fla) e o atacante Matheus Martins (Flu). Vale destacar que a seleção já sofreu dois cortes por motivo de lesão: Daniel Alves, do São Paulo, e Lucas Veríssimo, do Benfica, de Portugal, substituídos por Emerson, do Bétis, da Edpanha, e Felipe, do Atlético de Madrid, da Espanha, respectivamente.

Líder das Eliminatórias, com 100% de aproveitamento, o Brasil terá a chance de realizar os últimos testes antes da convocação para Copa América. O adiamento das duas rodadas da competição classificatória para a Copa do Mundo de 2022, no Catar, devido à pandemia do novo coronavírus, atrasou o plano de observação da comissão técnica da seleção.



Confira a lista de convocados:

Goleiros: Alisson (Liverpool), Ederson (Manchester City) e Weverton (Palmeiras)



Laterais: Emerson (Real Bétis), Danilo (Juventus), Alex Sandro (Juventus) e Renan Lodi (Atlético de Madri)





Zagueiros: Militão (Real Madrid), Felipe (Atlético de Madrid), Marquinhos (PSG) e Thiago Silva (Chelsea)



Meio-campistas: Casemiro (Real Madrid), Douglas Luiz (Aston Villa), Everton Ribeiro (Flamengo), Fabinho (Liverpool), Fred (Manchester United) e Lucas Paquetá (Lyon)



Atacantes: Everton Cebolinha (Benfica), Firmino (Liverpool), Gabigol (Flamengo), Gabriel Jesus (Manchester City), Neymar (PSG), Richarlison (Everton) e Vinicius Júnior (Real Madrid).