Bruno Guimarães, de 23 anos, está valorizado na Europa e pode trocar de clube na próxima janela Reprodução Lyon

Por Lance

Publicado 26/05/2021 17:50

Lyon - Destaque do Lyon, da França, e mais uma vez convocado para a Seleção Olímpica, Bruno Guimarães pode estar de saída do clube francês. De acordo a 'TNT Sports', o volante, ex-thletico-PR, é alvo do Borussia Dortmund, da Alemanha, para a próxima temporada.



Terceiro colocado na Bundesliga, o Dortmund abriu negociações com o Lyon pelo brasileiro, de 23 anos. A oportunidade de disputar a próxima edição da Liga dos Campeões é um ponto a favor dos alemães. Com o Lyon fora, a vontade de Bruno pode pesar. Ainda sem uma proposta oficial, o negócio pode chegar aos 30 milhões de euros, cerca de R$ 194 milhões.



Contratado pelo Lyon em janeiro de 2020 por cerca de 25 milhões de euros, R$ 125 milhões, aproximadamente, na cotação da época, Bruno Guimarães tem contrato com o Lyon até junho de 2024. Na ocasião, os dirigentes do clube francês foram até a Colômbia, onde o Brasil disputava o Pré-Olímpico, para fechar a contratação.

Na temporada que se encerrou, Bruno Guimarães alternou entre o time titular e o time reserva com o técnico Rudi Garcia, que foi demitido do cargo no Lyon no início da semana. Ao todo, o camisa 39 fez 37 partidas, com três gols marcados e duas assistências.