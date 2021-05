Valorizado, Patrick tem negociação encaminhada para renovar o contrato até 2023 Ricardo Duarte/Internacional

Por O Dia

Publicado 26/05/2021 16:54 | Atualizado 26/05/2021 16:55

Porto Alegre - Peça-chave no Internacional, Patrick chegou a um acordo para a renovação de contrato até o fim de 2023. Com a proximidade do término do atual vínculo, em dezembro, a diretoria colocara acelerou as tratativas para não correr o risco de perder o volante a custo zero, pois, a partir de julho, ele já poderia assinar um pré-contrato e interessados não faltavam na contratação do camisa 27.

Na fase de troca de documentos, o Colorado deve oficializar nos próximos dias o novo contrato de Patrick. Carioca do bairro de Olaria, Patrick nunca teve uma grande oportunidade na cidade natal. O volante, que atraiu críticas de 'haters' ao revelar que na infância era torcedor do Flamengo, concorrente do Inter na disputa do título do Campeonato Brasileiro de 2020, se profissionalizou pelo Operário-PR, em 2011.

Após rodar por clubes menores como Marcílio Dias-SC, Caxias-RS e Comercial-SP, teve uma experiência no futebol turco. Na volta ao Brasil, defendeu o Goiás por duas temporadas e após se destacar com a camisa do Sport foi contrato pelo Inter em 2018. Implacável na marcação e com fôlego de sobra para investir no ataque, não demorou a cair nas graças do exigente torcedor.

Em sua quarta temporada em Porto Alegre, Patrick descobriu uma nova função e tem jogado como atacante no comando de Miguel Ángel Ramírez. Em recuperação de uma lesão na coxa esquerda, o 'Pantera Negra' será desfalque na estreia no Brasileiro, domingo, contra o Sport.