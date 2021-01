Patrick em duelo contra o Vasco Ricardo Duarte / Internacional

Por O Dia

Publicado 04/01/2021 14:15

Rio - Um dos destaques do Internacional, o meia Patrick revelou em entrevista ao "Bolívia Talk Show", do Canal do YouTube "Desimpedidos", que na infância torcida pelo Flamengo. O jogador, de 28 anos, jamais atuou no futebol do Rio de Janeiro.

"Sou do Rio de Janeiro, de Olaria e revelo aqui que eu era flamenguista, era o meu time do coração. Não vejo problema em falar. E não quer dizer que quando tiver jogo contra o Flamengo eu vou fazer as coisas erradas por ser torcedor. Jamais. Ali existe um profissionalismo, e lutamos por nosso prato de comida", afirmou.



No momento, o Internacional está em quarto lugar na tabela. Apesar de ter deixado a liderança escapar, o jogador ainda acredita ser possível conquistar o título do Brasileiro.

"Futebol tudo pode acontecer. A gente não perdeu as esperanças de título. Nosso objetivo é buscar o título, como em todas as competições. Nós ficamos cinco, seis jogos sem vencer. Pode acontecer com eles (São Paulo) também", disse.